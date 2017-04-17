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    Fitch: Азербайджан - одна из четырех стран, нейтрализовавших дефицит бюджета

    Прогноз: В этом году средние цены на нефть составят 52,5 доллара за баррель

    Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Реформы в Азербайджане, Казахстане, Бахрейне и Конго позволили нейтрализовать негативное влияние на бюджет резкого падения нефтяных цен. Как сообщает Report со ссылкой на Коммерсантъ, об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства Fitch.

    По информации, странам Персидского залива это также удалось - даже при сохранении привязки своих валют к доллару, за счет сокращения госрасходов и реформ систем господдержки своих экономик. Казахстан, Россия и Азербайджан предпочли девальвацию, нарастив стоимость сырья в национальных валютах. Нынешние цены на нефть устойчиво обеспечивают бездефицитный бюджет только Кувейту - за счет высокого показателя производства сырья на душу населения и доходов от инвестиций национального суверенного фонда.

    По прогнозам международного рейтингового агентства Fitch, среднегодовые цены на нефть в 2017 году вырастут до 52,5 доллара за баррель. "Цены на нефть все равно сохранятся ниже уровня, при котором дефицит бюджета будет нулевым, для 11 из 14 основных экспортеров нефти в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. Сохранение дефицитов и ухудшение платежных балансов продлится, пока сырьевые цены не вырастут выше прогноза - или не будут предприняты более жесткие сокращения госрасходов".

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