    Арвинд Рамакришнан: Азербайджан нацелен снизить ненефтяной дефицит до 13% ВВП к 2029 году

    Финансы
    • 20 января, 2026
    • 18:18
    Азербайджан нацелен снизить ненефтяной дефицит до 13% ВВП к 2029 году.

    Как сообщает Report, об этом заявил директор по суверенным рейтингам региона EMEA международного рейтингового агентства Fitch Ratings Арвинд Рамакришнан (Arvind Ramakrishnan) в ходе вебинара "Fitch о Кавказе: перспективы суверенного сектора и банковской системы на 2026 год".

    А. Рамакришнан напомнил, что в 2022 году в Азербайджане было введено бюджетное правило, ключевым индикатором которого является ненефтяной первичный дефицит в процентах к ненефтяному ВВП.

    "С тех пор власти фактически перевыполняют этот показатель. Например, в 2024 году этот индикатор составил 20,4% ВВП при целевом уровне дефицита в 24%. Однако, хотя мы оцениваем это положительно, наблюдается отсутствие твердых обязательств, а сами целевые ориентиры имеют тенденцию к постоянному изменению", - заявил директор по суверенным рейтингам.

    Он отметил, что Fitch не хватает ясности относительно причин таких изменений, что в среднесрочной перспективе может подорвать доверие к этому фискальному "якорю".

    "Тем не менее я подчеркну, что в целом власти следуют рекомендации МВФ по улучшению данного показателя как минимум на 1,5 процентных пункта ВВП ежегодно. Текущая цель - снизить этот дефицит до 13% от ненефтяного ВВП к 2029 году, и мы полагаем, что власти настроены на ее достижение", - добавил А. Рамакришнан.

    Азербайджан Fitch Ratings Арвинд Рамакришнан ненефтяной сектор
