​Fitch: Азербайджан адаптируется к низким ценам на нефть и валютному курсу

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Азербайджан постепенно адаптируется к низким ценам на нефть и резким колебаниям валютных курсов, произошедшим в 2015 году. Как сообщает Report, международное рейтинговое агентство Fitch 29 июня опубликовало на официальном сайте обзор суверенных кредитных рейтингов развивающихся стран Европы.

Агентство пишет, что власти Азербайджана сосредоточили свое внимание на создании необходимых условий и работе финансовых инструментов для управления плавающим валютным курсом. Fitch также отмечает, что Азербайджан и Казахстан стараются восстановить доверие к национальной валюте, и этот процесс быстрее происходит в Казахстане.

Агентство прогнозирует сокращение экономик обеих стран и двузначную инфляцию: "Экономический спад усилит давление на банковский сектор, который уже пострадал от открытых валютных позиций и ограниченных возможностей по валютному хеджированию".