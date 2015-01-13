FINCA Azerbaijan проводит страховой тендер

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Организация FINCA Azerbaijan объявила тендер на страхование КАСКО своих автомобилей и мотоциклов. Об этом заявили Report в Департаменте маркетинга организации.

Согласно условиям, страховые компании представят предложения по ценам до 19 января.

Дополнительно от страховых компаний требуется представить информацию о сроках обеспечения исполнения заказа, копии свидетельства о налоговой регистрации, устава и других юридических документов.

FINCA Azerbaijan объявит победителя тендера до 29 января.

Напомним, что FINCA Azerbaijan осуществляет деятельность с 1998 года и на сегодняшний день является небанковской организацией, которая оказывает финансовые услуги более 150 тыс. мелких и средних предпринимателей.

FINCA Azerbaijan оказывает услуги по развитию бизнеса сотням тысячи мелких предпринимателей в 22 странах Африки, Евразии и Америки и является частью всемирной сети микрофинансовых организаций FINCA International.

Кредитная деятельность организации контролируется расположенным в Баку главным офисом, 66 филиалами в районах и городах Азербайджана. FINCA Azerbaijan имеет более 1200 сотрудников.