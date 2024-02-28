Финтех-компания ОАЭ может выйти на рынок Азербайджана

Компания ОАЭ Haifin, занимающаяся финансовыми технологиями, может выйти на азербайджанский рынок.

Компания ОАЭ Haifin, занимающаяся финансовыми технологиями, может выйти на азербайджанский рынок.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, Haifin планирует внедрить на новых рынках платформу проверки счетов на основе блокчейна. Платформа помогает обнаруживать повторяющиеся запросы на торговое финансирование.

Генеральный директор Hayfin Зул Джаваид сообщил, что в прошлом году 13 банков ОАЭ проверили через платформу транзакции на сумму 120 млрд динаров (32,7 млрд долларов США).

"Всего на данный момент с помощью платформы проверены транзакции на сумму 200 млрд динаров. Платформа превзошла ожидания банков и выявила высокий уровень повторных финансовых запросов. В настоящее время платформа нацелена на внедрение на таких рынках, как Оман, Бахрейн и Саудовская Аравия. Кроме того, потенциальными рынками для компании являются Пакистан, Азербайджан, Грузия и ЮАР", - сказал он.