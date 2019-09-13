Латвийский банк ABLV намерен через суд в Москве взыскать с Киркорова ипотечный долг

Латвийский банк ABLV заявил в Таганский суд Москвы гражданский иск о взыскании с певца Филиппа Киркорова более 650 тысяч евро по ипотечному кредиту.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Латвийский банк требует взыскать с Киркорова 651 тысяч евро основного долга по ипотечному кредиту. Штраф, неустойка и проценты будут окончательно уточнены истцом в ходе судебного разбирательства", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что согласно исковым требованиям, Киркоров является заемщиком, а поручителем по кредитному договору с банком выступила компания певца ООО "Филипп Киркоров продакшн". "Беседа по иску назначена в 10:00 мск 1 октября", - добавила пресс-секретарь суда Юлия Сухинина.