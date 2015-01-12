Филиал Unibank переехал по новому адресу

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Филиал №9 ОАО "Unibank" ("Баил") переехал и находится по новому адресу. На данный момент филиал действует в Сабаильском районе, на пересечении Сальянского шоссе с улицей А.Ягубова, в здании №19 (территория промысла №74).

Как сообщает Report со ссылкой на главный офис банка, адрес филиала, расположенного на Сальянском шоссе недалеко от ГДП Сабаильского района, является очень удобным для жителей близлежащих районов: "Филиал №9 оказывает гражданам все банковские услуги, включая расчетно-кассовые операции, вклады, денежные переводы, заказ пластиковых карт, оплату коммунальных услуг, операции с наличной валютой. Граждане также могут получить в филиале денежные кредиты и микрокредиты".

Отметим, что каждый желающий может обратиться в филиал "Баил" с понедельника по субботу с 9:00 до 17:00.