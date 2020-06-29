​Филармония и киностудия уклоняются от налогов

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Счетная палата выявила случаи уклонения от налоговых выплат в Азербайджанской государственной филармонии при Министерстве культуры.

Как сообщает Report, об этом стало известно по итогам проведенных Палатой проверок.

Так, в финансовых отчетах за 2017-2018 годы очаг культуры указал расходы выше соответственно на 59 759 манатов и 64 259 манатов. В итоге филармония недоплатила в госбюджет налог на прибыль соответственно на 11 952 маната и 12 848 манатов.

Палатой также выявлено, что киностудия "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы недоплатила по налогу на прибыль в 2017 году 2 760 манатов, а в 2018 году - 14 580,0 манатов.