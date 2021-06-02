О нас
Report Georgia
Аудио новости

Фарид Османов: Объем платежей бесконтактными картами увеличился в 4 раза

Фарид Османов: Объем платежей бесконтактными картами увеличился в 4 раза Назван объем безналичных платежных операций в Азербайджане.
Финансы
2 июня 2021 г. 15:38
Фарид Османов: Объем платежей бесконтактными картами увеличился в 4 раза

Назван объем безналичных платежных операций в Азербайджане.

До 1 мая текущего года количество банковских карт, находящихся в обращении в стране, достигло 10,3 миллиона.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Центрального банка Азербайджана Фарид Османов.

Он отметил, что объем безналичных платежей по этим картам вырос на 52% по сравнению с прошлым периодом и приблизился к 2,8 млрд манатов: "50% из 10 млн находящихся в обращении карт, то есть 5 млн карт - это карты с функционалом бесконтактной оплаты. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество бесконтактных банковских карт увеличилось в 2,7 раза. По сравнению с соответствующими месяцами 2019 года в 4 и 6 раз увеличился объем и количество платежей бесконтактными картами".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Fərid Osmanov: "Təmassız kartlarla ödənişlərin həcmi 4 dəfə artıb"

Другие новости из категории

ЦБА: Количество бесконтактных платежных карт приблизилось к 5 миллионам
ЦБА: Количество бесконтактных платежных карт приблизилось к 5 миллионам
2 июня 2021 г. 15:59
Стали известны причины ослабления курса турецкой лиры
Стали известны причины ослабления курса турецкой лиры
2 июня 2021 г. 12:39
Кристина Дорош назначена главой кластера Центральная Азия и Азербайджан
Кристина Дорош назначена главой кластера Центральная Азия и Азербайджан
2 июня 2021 г. 11:14
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков мира (02.06.2021)
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков мира (02.06.2021)
2 июня 2021 г. 09:58
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.06.2021)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.06.2021)
2 июня 2021 г. 09:47
Верить ли гражданину обещаниям банка, что его вклад всегда будет застрахован?
Верить ли гражданину обещаниям банка, что его вклад всегда будет застрахован?
1 июня 2021 г. 15:56
Денежная база в Азербайджане в мае выросла более чем на 4%
Денежная база в Азербайджане в мае выросла более чем на 4%
1 июня 2021 г. 13:37
ГНФАР сократил продажи на валютных аукционах на 37%
ГНФАР сократил продажи на валютных аукционах на 37%
1 июня 2021 г. 13:28
Центробанк Азербайджана в мае увеличил валютные резервы на 1,5%
Центробанк Азербайджана в мае увеличил валютные резервы на 1,5%
1 июня 2021 г. 13:03
Азерпочт намерен оказывать финансовые услуги в Карабахе
"Азерпочт" намерен оказывать финансовые услуги в Карабахе
1 июня 2021 г. 12:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi