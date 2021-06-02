Фарид Османов: Объем платежей бесконтактными картами увеличился в 4 раза

Назван объем безналичных платежных операций в Азербайджане.

Назван объем безналичных платежных операций в Азербайджане.

До 1 мая текущего года количество банковских карт, находящихся в обращении в стране, достигло 10,3 миллиона.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Центрального банка Азербайджана Фарид Османов.

Он отметил, что объем безналичных платежей по этим картам вырос на 52% по сравнению с прошлым периодом и приблизился к 2,8 млрд манатов: "50% из 10 млн находящихся в обращении карт, то есть 5 млн карт - это карты с функционалом бесконтактной оплаты. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество бесконтактных банковских карт увеличилось в 2,7 раза. По сравнению с соответствующими месяцами 2019 года в 4 и 6 раз увеличился объем и количество платежей бесконтактными картами".