Фарид Ахмедов: Банки и НБКО сталкиваются с трудностями при возврате необеспеченных кредитов

В Азербайджане на сегодняшний день насчитывается около 1 млн 90 тыс. исполнительных документов, более 60% из которых связаны с денежными требованиями.

Об этом в интервью Report и İTV заявил министр юстиции Фарид Ахмедов.

По его словам, более 520 тыс. денежных требований приходятся всего на 40 юридических лиц. В основном это банки, небанковские кредитные организации (НБКО), компании, занимающиеся продажей бытовой техники, и другие юридические лица.

"В основном речь идет о случаях, когда банки и НБКО выдают необеспеченные кредиты, а затем сталкиваются с трудностями при их возврате. В таких случаях они обращаются в суд. После вынесения судебного решения исполнительный документ поступает в наше производство, в результате чего наша нагрузка резко возрастает", - сказал министр.

Ф.Ахмедов подчеркнул, что Министерство юстиции не выступает против выдачи кредитов, поскольку это один из факторов, стимулирующих экономический оборот.

"Однако мы выступаем против того, чтобы государственный орган нес нагрузку из-за неправильного управления рисками со стороны предпринимательского субъекта. Цель и логика закона заключается в том, что, если в результате неправильного управления рисками у какого-либо субъекта возникает задолженность, расходы, связанные с ее взысканием, должен нести сам этот субъект", - отметил министр.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.