Еврозона обогнала экономику США по темпам роста

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Экономический рост в 19-ти входящих в еврозону странах по итогам 2016 года увеличился на 1,7%, а в США – на 1,6%.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК, это первый аналогичный случай с 2008 года.

По данным Статистической службы (Eurostat) Евросоюза, ВВП всех 28 стран ЕС вырос в годовом исчислении на 1,9%.

Отметим, что в последний раз ЕС удавалось обойти США в 2011 году (1,7% против 1,6%), а странам еврозоны - только в 2008 году (0,4% против минус 0,3%).