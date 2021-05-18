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Евростат сохранил оценку падения ВВП еврозоны в первом квартале

Евростат сохранил оценку падения ВВП еврозоны в первом квартале ВВП 19 стран еврозоны, по второй оценке, в первом квартале 2021 года сократился на 1,8% в годовом выражении
Финансы
18 мая 2021 г. 16:18
Евростат сохранил оценку падения ВВП еврозоны в первом квартале

ВВП 19 стран еврозоны, по второй оценке, в первом квартале 2021 года сократился на 1,8% в годовом выражении и на 0,6% — в квартальном.

Как передает Report, об этом сообщило европейское статистическое агентство Евростат.

Показатели полностью совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом DailyFx, и первой оценкой, опубликованной в конце апреля.

ВВП стран Евросоюза в первом квартале, по второй оценке, сократился на 1,7% в годовом выражении и на 0,4% — в квартальном. Вторая оценка также совпала с первой.

ВВП Евросоюза за 2020 год упал на 6,2%, а еврозоны — на 6,6%. В четвертом квартале 2020 года ВВП ЕС сократился на 4,6% в годовом выражении и на 0,5% — в квартальном, ВВП 19 стран еврозоны — на 4,9% и 0,7% соответственно.

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Версия на азербайджанском языке Avrozonanın ÜDM-sinə dair proqnoz açıqlandı
Версия на английском языке Eurostat retains its estimate of GDP fall in eurozone in 1Q21

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