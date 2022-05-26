Евросоюз заморозил активы Центробанка России на 23 млрд евро

Страны Евросоюза (ЕС) в рамках санкций заморозили активы Центробанка (ЦБ) России на сумму около 23 млрд евро (24,5 млрд долларов).

Страны Евросоюза (ЕС) в рамках санкций заморозили активы Центробанка (ЦБ) России на сумму около 23 млрд евро (24,5 млрд долларов).

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. США заморозили активы российского ЦБ на 100 млрд долларов.

По словам Рейндерса, страны ЕС также заморозили физические активы россиян, в том числе яхты и виллы, примерно на 10 млрд евро. Еврокомиссар отказался отвечать на вопрос о том, все ли страны ЕС отчитались о заморозке активов, передает Reuters.

Минфин РФ в марте заявил, что были заморожены около 300 млрд долларов золотовалютных резервов ЦБ. О блокировке российских активов сообщали Германия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Франция.