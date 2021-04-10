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Евросоюз предложил США приостановить действие взаимных пошлин

Евросоюз предложил США приостановить действие взаимных пошлин Вице-председатель Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис заявил, что Европейский союз предложил США приостановить на шесть месяцев взаимные пошлины, что способствовало бы созданию необходимой "передышки" для промышленности по обе стороны Атлантического океа
Финансы
10 апреля 2021 г. 18:32
Евросоюз предложил США приостановить действие взаимных пошлин

Вице-председатель Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис заявил, что Европейский союз предложил США приостановить на шесть месяцев взаимные пошлины, что способствовало бы созданию необходимой "передышки" для промышленности по обе стороны Атлантического океана.

Как передает Report, об этом пишет издание Spiegel.

ЕС и США в марте договорились на четыре месяца приостановить действие всех пошлин, введенных ими из-за споров в ВТО по Airbus и Boeing. Отмечалось, что ЕК и Штаты будут работать над их урегулированием. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что это является очень хорошим сигналом для экономического сотрудничества сторон на ближайшие годы.

"Мы предложили приостановить на шесть месяцев действие всех взаимных пошлин, чтобы достичь решения путем переговоров", - сказал Домбровскис, слова которого приводит журнал.

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