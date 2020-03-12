Европейские индексы падают более чем на 5% после запрета на въезд в США

Основные европейские индексы в первый час торгов падают более чем на 5%, следует из данных торгов.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", ранее президент США Дональд Трамп ввел запрет на въезд в страну из Европы на месяц из-за ситуации с коронавирусом.

По состоянию на 11:27 (по московскому времени) падение составило:

британский индекс FTSE 100 — 5,25%, (до 5 567,81 пункта);

немецкий DAX — 5,66% (до 9 848,11 пункта);

итальянский FTSE MIB — 5,21% (до 16 994,5 пункта);

испанский IBEX 35 — 5,42% (до 7 033 пунктов);

французский CAC 40 — 5,64% (до 4 350,13 пункта).

Утром ведущие биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) также снижались на фоне заявления Трампа. По данным на 8:51, индекс шанхайской биржи Shanghai Composite снизился на 1,69%, гонконгский Hang Seng — на 3,53%, японский Nikkei 225 — на 4,12%, южнокорейский KOSPI — на 4,04%, австралийский S&P/ASX 200 — на 7,9%.

На российских рынках сегодня также наблюдается падение. Индекс Мосбиржи при открытии торгов потерял почти 5%, обновив годовой минимум. Курс доллара на биржевом рынке впервые с начала 2016 года взлетел выше уровня 74 руб./$, евро — 84 руб./€.

Напомним, что Дональд Трамп объявил о временном запрете на въезд для европейцев в ходе обращения к нации. Министерство внутренней безопасности США пояснило, что запрет коснется иностранцев, прибывающих из Европы (26 стран, входящих в Шенгенское соглашение), начиная с полуночи пятницы, 13 марта, сроком на месяц. Исключение было сделано для британцев. Россиян эти меры не затронут.