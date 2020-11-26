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Европейским банкам предсказали сложные времена

Европейским банкам предсказали сложные времена Прогноз может быть пересмотрен в сторону снижения в случае, если власти стран еврозоны введут новые ограничения из-за коронавируса
Финансы
26 ноября 2020 г. 15:45
Европейским банкам предсказали сложные времена

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в своем традиционном обзоре финансовой стабильности прогнозирует сложные времена для коммерческих банков зоны евро.

Как передает Report со ссылкой на banki.ru, это продлится, считает регулятор, как минимум в течение следующего 2021 года.

В опубликованном на сайте регулятора документе говорится, что восстановление прибыли банковского сектора до уровня прошлого 2019 года прогнозируется не раньше 2022-го. Такая ситуация, в свою очередь, будет все это время оказывать негативное влияние на состояние всей европейской экономики за счет снижения потенциала кредитования.

По итогам текущего 2020 года, прогнозирует ЕЦБ, рентабельность собственного капитала (ROE) может составить только 1,7%. Год назад — в 2019 году — это было 6%.

Позднее банковский сектор, а вслед за ним и вся европейская экономика, начнет постепенно восстанавливаться, говорится в документе. ЕЦБ прогнозирует 3,1% в 2021 году и 5% в 2022-м.

Отмечается, что этот прогноз регулятора — не окончательный. Он может быть пересмотрен в сторону снижения в случае, если власти стран еврозоны введут новые ограничения из-за коронавируса.

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Версия на английском языке European banks to face difficult times

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