Европейский инвестиционный банк выделил AccessBank кредит на 20 млн евро

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделил AccessBank второй кредит в размере 20 млн евро.

Об этом Report сообщили в пресс-службе банка.

В информации отмечается, что AccessBank направит предоставленные средства на кредитование частных малых и средних предприятий Азербайджана.

Так как Банк является ведущей финансовой организацией, финансирующей микро, малый и средний бизнес в стране, данная транзакция поддержит развитие частного сектора.

"Мы высоко ценим поддержку ЕИБ, являющегося нашим близким партнером с самого начала его деятельности в Азербайджане в 2014-м году. В свете нынешней непростой экономической ситуации данная сделка служит важным показателем доверия со стороны ЕИБ и подтверждает то, что AccessBank пользуется сильной поддержкой своих международных партнеров", - прокомментировал Михаэль Хоффманн (Michael Hoffmann), председатель Правления AccessBank.

Выданный кредит соответствует задачам Мандата ЕИБ по Внешнему кредитованию, который нацелен на развитие местного частного сектора, в частности, на поддержку МСБ, социальной и экономической инфраструктуры, а также на смягчение и адаптацию к климатическим изменениям.

AccessBank основан в 2002 году такими организациями, как ЧБТР, ЕБРР, МФК, KfW, немецкая консультационная компания LFS Financial Systems (LFS) и AccessHolding. AccessBank – один из ведущих банков Азербайджана, предоставляет полный спектр банковских услуг и обладает широкой филиальной сетью. Международный кредитный рейтинг (РДЭ) банка остаётся неизменным на уровне суверенного BB+, который является наивысшим рейтингом среди банков Азербайджана.