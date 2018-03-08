Европейский центральный банк обнародовал свое решение по ключевой ставке

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Сегодня Европейский центральный банк (ЕЦБ) на очередном заседании принял решение о сохранении ключевой ставки на нулевом уровне.

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,4%, ставка по маржинальным кредитам - на уровне 0,25%.

Отметим, что на заседании ЕЦБ в апреле 2017 года объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) снижен с 60 млрд евро (74,4 млрд долларов) до 30 млрд евро (37,2 млрд долларов) в месяц. На заседании от 14 декабря срок программы был продлен до конца сентября 2018 года.

Председатель ЕЦБ Марио Драги выступит с заявлением по итогам заседания. Решение пока что не повлияло на курс евро, который сейчас равен 1,24 USD/EUR.