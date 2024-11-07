Европейские рынки падают после победы Трампа в президентских выборах в США

Основные европейские фондовые индексы стерли ранние прибыли и закрылись в минусе после победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США, расходясь с рекордными ралли на Уолл-стрит.

Основные европейские фондовые индексы стерли ранние прибыли и закрылись в минусе после победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США, расходясь с рекордными ралли на Уолл-стрит.

Как сообщает Report со ссылкой на западные СМИ, общеевропейский индекс Stoxx 600 упал на 0,54%, DAX снизился на 1,13%, а CAC 40 - на 0,51%. Инвесторы оценивали потенциальное влияние президентства Трампа на европейские экономики, особенно когда возникла возможность "красной волны", поскольку республиканцы сохранили контроль как над Палатой представителей, так и над Сенатом.

На европейские акции также могли повлиять внутренние факторы, такие как увольнение канцлером Германии Олафом Шольцем министра финансов Кристиана Линднера.

Ожидается, что внимание рынка сосредоточится на решении Федеральной резервной системы по процентным ставкам - критически важном факторе в формировании долгосрочных рыночных траекторий на фоне продолжающегося экономического давления. Хотя политические события часто добавляют волатильности, устойчивые тенденции по-прежнему определяются фундаментальными экономическими факторами.

Немецкий фондовый индекс DAX показал самое резкое однодневное падение с августа, особенно под давлением немецких автопроизводителей, поскольку позиция Трампа по тарифам усилила опасения по поводу торговой войны между США и ЕС. Ведущие немецкие автомобильные акции значительно снизились: Porsche упал на 5%, Mercedes-Benz потерял 6,4%, Volkswagen снизился на 4,3%, а BMW - на 6,5%. Индекс Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts также упал на 2,3%, потянув вниз показатели более широкого рынка.

Однако акции аэрокосмической и оборонной промышленности выиграли от избрания Трампа: индекс Stoxx Europe Aerospace & Defence вырос на 2,1%, Airbus поднялся на 0,37%, а Rheinmetall - на 3,2%.

Между тем евро немного отскочил по отношению к доллару США, торгуясь на уровне 1,0738 в 5:11 утра по центральноевропейскому времени после активных продаж накануне. Индекс доллара США (DXY) снизился на 0,1% до чуть ниже 104.

Драгоценные металлы упали на фоне укрепления доллара и снижения спроса на безопасные активы после выборов. Фьючерсы на золото упали на 2,7%, а фьючерсы на серебро - на 4,4% в среду, причем оба продолжили снижаться в начале торгов в четверг, упав примерно на 0,5% в 5:30 утра по центральноевропейскому времени.