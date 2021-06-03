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Европейцы накопили 700 миллиардов евро лишних сбережений

Европейцы накопили 700 миллиардов евро лишних сбережений В первом квартале 2021 года увеличились траты на социальную активность и возрос спрос в сегменте роскоши
Финансы
3 июня 2021 г. 09:17
Европейцы накопили 700 миллиардов евро лишних сбережений

Жители Европы накопили около 700 миллиардов евро избыточных сбережений.

Как передает Report, этому способствовали меры поддержки граждан со стороны правительств, объяснил CNBC Ник Нельсон, сотрудник холдинга UBS отдела инвестирования в акции в Европе.

Массовая вакцинация позволила в ряде стран предоставить потребителям возможность получать различные услуги и поддерживать спрос.

После открытия европейских экономик многие люди активно посещают рестораны и магазины, сказали в инвестиционной компании BlackRock.

"Мы зовем это "тратами-реваншем": люди необычайно вдохновлены вкусом свободы, и бросаются деньгами, когда собираются пообщаться или покупают что-то по своему вкусу", — отметили в BlackRock.

В первом квартале 2021 года увеличились траты на социальную активность и возрос спрос в сегменте роскоши.

В ряде стран Европы наблюдается нехватка кадров в индустрии гостеприимства.

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Версия на азербайджанском языке Avropalılar 700 milyard avro qənaət ediblər
Версия на английском языке Europeans accumulate 700B euros in excess savings

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