Страны ЕС договорились о продлении помощи Греции

Bakı. 20 Fevral. REPORT.AZ/ Еврогруппа подготовила проект соглашения с Грецией, "который может лечь в основу решения о продлении программы финансовой помощи" Афинам. Об этом, как передает Report, сообщил ТАСС европейский источник.

"Подготовлен проект соглашения, который может лечь в основу решения о продлении программы финпомощи. В настоящий момент министры ведут его обсуждение. Финальная договоренность пока не достигнута", - сказал дипломат.

Ранее в этом месяце лидер победившей на парламентских выборах левой партии "Сириза", новый премьер Греции Алексис Ципрас заявил, что будет добиваться списания долгов.

Председатель Еврогруппы Йерун Дейсселблум сообщил после переговоров, что Греция обещает выполнить все обязательства по долгам.