Еврогруппа: Евро – привлекательная валюта, что вовсе не связано со снижением роли доллара

Еврогруппа: Евро – привлекательная валюта, что вовсе не связано со снижением роли доллара

Еврогруппа на своем заседании в понедельник обсудит в том числе вопрос о роли евро в мире, которая не только остается сильной, но и продолжает укрепляться.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом в преддверии встречи заявил высокопоставленный представитель ЕС.

"Основой для обсуждения послужит последний доклад ЕЦБ по этому вопросу. Это обсуждение происходит в критически важный момент. И в отличие от прошлых лет, показательно высок интерес к этому докладу", - отметил он, связав это с геополитической обстановкой и развитием платежных технологий, что создает важные последствия для международной валютной системы и роли евро.

Доклад ЕЦБ заключает, что в целом международная роль евро оставалась стабильной в 2024 году как в качестве резервной, так и платежной валюты.

"Евро остается второй по значимости международной валютой с большим отрывом. Если поместить стабильность доли евро в контекст, то доля доллара последовательно снижалась. Таким образом, сохранение доли евро на фоне движения некоторых регионов мира к диверсификации использования валют и валютных резервов - это довольно хороший результат", - заявил он.

Собеседник однако отказался комментировать нынешний курс евро, который растет на фоне падения доллара, что не может не оказывать негативного влияния на еврозону. Он также не считает верным тезис, что улучшение позиции евро в качестве резервной валюты - результат падения популярности доллара.

По словам чиновника, ЕЦБ правильно отмечает, что нынешний статус евро не следует "воспринимать как должное". "Президент Лагард [глава Европейского центробанка] активно высказывается по этому вопросу, отстаивая идею "момента Европы", "глобального момента евро", и подчеркивает, что политикам ЕС необходимо создать правильные условия для этого", - заявил он.

По его словам, участники рынка по всему миру передают схожее послание - существует очень позитивное отношение к Европе и готовность активнее участвовать в финансовых рынках ЕС. "Вопрос лишь в том, насколько мы сможем ею воспользоваться", - заявил он.

Как было указано на заседании Европейского совета на прошлой неделе, важно повышение конкурентоспособности, углубления единого рынка и усиления международной роли евро. Совет пригласил европейские институты, включая Еврогруппу, продвигать эту работу, отметил чиновник.

Еврогруппа – это неформальное объединение министров финансов 21 страны-члена еврозоны, где евро находится в обращении. Ее основная задача - координация экономической политики между этими странами для обеспечения стабильности и роста еврозоны.