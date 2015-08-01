​Евро вновь подорожало

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ 31 июля на американском фондовом рынке индекс Dow Jones снизился на 0,32% и составил 17 689,86 пунктов, индекс S&P 500 - на 0,23% - до 2 103,84 пунктов, Nasdaq - на 0,01% - до 5 128,28 пунктов.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 вырос на 0,41% - до 6 696,28 пунктов, французский индекс CAC-40 - на 0,72% - до 5 082,61 пунктов, германский DAX - на 0,46% - до 11 308,99 пунктов.

Утром на COMEX стоимость унции золота подорожала на 0,59% и составила 1 095,10 долларов. Курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,0984 (+0,48%).