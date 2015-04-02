Евро в Азербайджане продолжает падать

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ /Сегодня в Азербайджане официальный курс США остался стабильным и составил 1,0485 манат.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк, официальный курс евроо продолжает падать. Так, сегодня утром евро упал с 1,1304 маната до 1,1291 манат.

Курс российского рубля поднялся с 0,0180 манат до 0,0183 манат:

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.04.2015)