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    Евро в Азербайджане продолжает падать

    Официальный курс доллара США остался стабильным, а рубль подорожал

    Баку. 2 апреля. REPORT.AZ /Сегодня в Азербайджане официальный курс США остался стабильным и составил 1,0485 манат.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк, официальный курс евроо продолжает падать. Так, сегодня утром евро упал с 1,1304 маната до 1,1291 манат.

    Курс российского рубля поднялся с 0,0180 манат до 0,0183 манат:

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.04.2015)

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0485
    1 Евро 1.1291
    1 Российский рубль 0.0183
    1 Австралийский доллар 0.7947
    1 Аргентинское песо 0.1188
    100 Белорусских рублей 0.0071
    1 Бразильский реал 0.3310
    1 Дирхам ОАЭ 0.2855
    1 Южноафриканский рэнд 0.0874
    100 Вон Республики Корея 0.0956
    1 Чешская крона 0.0409
    100 Чилийских песо 0.1697
    1 Китайский юань 0.1692
    1 Датская крона 0.1511
    1 Грузинский лари 0.4667
    1 Гонконгский доллар 0.1352
    1 Индийская рупия 0.0168
    1 Английский фунт стерлингов 1.5553
    100 Индонезийских рупий 0.0081
    100 Иранских риалов 0.0037
    1 Шведская крона 0.1211
    1 Швейцарский франк 1.0860
    1 Израильский шекель 0.2649
    1 Канадский доллар 0.8319
    1 Кувейтский динар 3.4874
    1 Казахстанский тенге 0.0057
    1 Киргизский сом 0.0164
    100 Ливанских фунтов 0.0696
    1 Малазийский ринггит 0.2846
    1 Мексиканское песо 0.0693
    1 Молдавский лей 0.0597
    1 Египетский фунт 0.1374
    1 Норвежская крона 0.1308
    100 Узбекских сум 0.0421
    1 Польский злотый 0.2781
    1 Сингапурский доллар 0.7693
    1 Саудовский риял 0.2795
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4467
    1 Турецкая лира 0.4034
    1 Тайваньский доллар 0.0336
    1 Таджикский сомони 0.1776
    1 Новый туркменский манат 0.2996
    1 Украинская гривна 0.0448
    100 Японских йен 0.8763
    1 Новозеландский доллар 0.7827
    Золото (1 унция) 1255,0545
    Серебро (1 унция) 17,7301
    Платина (1 унция) 1197,3870
    Палладий (1 унция) 776,9385
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