Евро в Азербайджане продолжает падать

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ /Сегодня в Азербайджане официальный курс США остался стабильным и составил 1,0485 манат.
Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк, официальный курс евроо продолжает падать. Так, сегодня утром евро упал с 1,1304 маната до 1,1291 манат.
Курс российского рубля поднялся с 0,0180 манат до 0,0183 манат:
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.04.2015)
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0485
|1 Евро
|1.1291
|1 Российский рубль
|0.0183
|1 Австралийский доллар
|0.7947
|1 Аргентинское песо
|0.1188
|100 Белорусских рублей
|0.0071
|1 Бразильский реал
|0.3310
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2855
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0874
|100 Вон Республики Корея
|0.0956
|1 Чешская крона
|0.0409
|100 Чилийских песо
|0.1697
|1 Китайский юань
|0.1692
|1 Датская крона
|0.1511
|1 Грузинский лари
|0.4667
|1 Гонконгский доллар
|0.1352
|1 Индийская рупия
|0.0168
|1 Английский фунт стерлингов
|1.5553
|100 Индонезийских рупий
|0.0081
|100 Иранских риалов
|0.0037
|1 Шведская крона
|0.1211
|1 Швейцарский франк
|1.0860
|1 Израильский шекель
|0.2649
|1 Канадский доллар
|0.8319
|1 Кувейтский динар
|3.4874
|1 Казахстанский тенге
|0.0057
|1 Киргизский сом
|0.0164
|100 Ливанских фунтов
|0.0696
|1 Малазийский ринггит
|0.2846
|1 Мексиканское песо
|0.0693
|1 Молдавский лей
|0.0597
|1 Египетский фунт
|0.1374
|1 Норвежская крона
|0.1308
|100 Узбекских сум
|0.0421
|1 Польский злотый
|0.2781
|1 Сингапурский доллар
|0.7693
|1 Саудовский риял
|0.2795
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4467
|1 Турецкая лира
|0.4034
|1 Тайваньский доллар
|0.0336
|1 Таджикский сомони
|0.1776
|1 Новый туркменский манат
|0.2996
|1 Украинская гривна
|0.0448
|100 Японских йен
|0.8763
|1 Новозеландский доллар
|0.7827
|Золото (1 унция)
|1255,0545
|Серебро (1 унция)
|17,7301
|Платина (1 унция)
|1197,3870
|Палладий (1 унция)
|776,9385
Tural İbadlıАвтор новости
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