О нас

Евро укрепился к доллару на ожиданиях решения ЕЦБ

Евро укрепился к доллару на ожиданиях решения ЕЦБ Курс евро к доллару продолжает подниматься в среду утром, рынки закладывают повышение ставки Европейским центральным банком (ЕЦБ) на грядущем заседании в четверг.
Финансы
20 июля 2022 г. 09:29
Евро укрепился к доллару на ожиданиях решения ЕЦБ

Курс евро к доллару продолжает подниматься в среду утром, рынки закладывают повышение ставки Европейским центральным банком (ЕЦБ) на грядущем заседании в четверг.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс евро к доллару рос до 1,0244 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0224 доллара, курс доллара к иене снижался до 137,98 иены со 138,18 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,15%, до 106,52 пункта.

Евро укрепляется к доллару четвертую торговую сессию подряд, за это время показатель вырос на 2,3%. Поддерживает евро ожидание повышения ЕЦБ ключевой ставки по итогам очередного заседания, запланированного на четверг. Ранее европейский регулятор планировал повысить ставку на 25 базисных пунктов, а во вторник СМИ сообщили, что ЕЦБ может рассмотреть повышение ставки на 50 базисных пунктов.

На следующей неделе ожидается заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, и рынки полагают, что регулятор поднимет ключевую ставку в четвертый раз подряд. По данным CME Group, 67% аналитиков прогнозируют увеличение ставки на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5%, 33% аналитиков по-прежнему закладывают повышение на 100 базисных пунктов, до 2,5-2,75%.

Позднее в ходе торгов эксперты ожидают публикацию макростатистики. Так, станут известны данные по инфляции в Великобритании. Аналитики полагают, что потребительские цены в стране в годовом выражении выросли в июне на 9,3% после роста на 9,1% в мае, что стало рекордом с 1982 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Euro strengthens to dollar ahead of ECB meeting

Самое важное

Во Франции объяснили отказ признать Грузию кандидатом в ЕС
Во Франции объяснили отказ признать Грузию кандидатом в ЕС
19 июля 2022 г. 22:50
Группа лиц, оказавшихся в армянском окружении в 1993 году, вернулась в места трагических событий
ФотоГруппа лиц, оказавшихся в армянском окружении в 1993 году, вернулась в места трагических событий
19 июля 2022 г. 17:55
Поставщикам продовольственной пшеницы будет предоставлена субсидия на 5 лет
Поставщикам продовольственной пшеницы будет предоставлена субсидия на 5 лет
19 июля 2022 г. 15:52
Начался новый этап развития отношений между Азербайджаном и ЕС
Начался новый этап развития отношений между Азербайджаном и ЕС
19 июля 2022 г. 13:18
Азербайджан и ЕС подписали соглашение по стратегическому сотрудничеству в сфере энергетики
Азербайджан и ЕС подписали соглашение по стратегическому сотрудничеству в сфере энергетики
18 июля 2022 г. 16:19
Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с президентом Европейской комиссии в расширенном составе
ФотоСостоялась встреча Президента Ильхама Алиева с президентом Европейской комиссии в расширенном составе
18 июля 2022 г. 15:39
Глава Еврокомиссии: Наша цель - удвоить поставки газа из Азербайджана в ЕС
Глава Еврокомиссии: Наша цель - удвоить поставки газа из Азербайджана в ЕС
18 июля 2022 г. 14:55
В Азербайджане началось тестирование на оспу обезьян
В Азербайджане началось тестирование на оспу обезьян
18 июля 2022 г. 12:33
Институт: В отношении нарушившего конфиденциальность автора будут приняты меры
Институт: В отношении нарушившего конфиденциальность автора будут приняты меры
18 июля 2022 г. 11:55
В Азербайджане запущена электронная система приема в детские сады
В Азербайджане запущена электронная система приема в детские сады
18 июля 2022 г. 10:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi