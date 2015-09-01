​Евро на мировом рынке подорожало

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ 31 августа на американском фондовом рынке индекс Dow Jones снизился на 0,69% и составил 16 528,03 пунктов, индекс S&P 500 - на 0,84% - до 1 972,18 пунктов, Nasdaq - на 1,07% - до 4 776,51 пунктов.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 не изменился и остался на отметке 6 247,94 пунктов, французский индекс CAC-40 снизился на 0,47% - до 4 652,95 пунктов, германский DAX - на 0,38% - до 10 259,46 пунктов.

Утром на COMEX стоимость унции золота выросла на 0,72% и составила 1 141,50 долларов.

Курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,1268 (+0,74%).