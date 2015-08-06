​Евро на мировом рынке незначительно укрепилось

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ 5 августа на американском фондовом рынке индекс Dow Jones снизился на 0,06% и составил 17 540,47 пунктов, индекс S&P 500 вырос на 0,31% - до 2 099,84 пунктов, Nasdaq - на 0,67% - до 5 139,95 пунктов.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 вырос на 0,98% - до 6 752,41 пунктов, французский индекс CAC-40 - на 1,65% - до 5 196,73 пунктов, германский DAX - на 1,57% - до 11 636,30 пунктов.

Утром на COMEX стоимость унции золота снизилась на 0,12% и составила 1 084,20 долларов. Курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,0908 (+0,41%).