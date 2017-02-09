Евро может подешеветь в преддверии президентских выборов во Франции

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Курс евро к доллару начал снижение на фоне политической неопределенности во Франции в связи с грядущими выборами президента страны.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные торгов.

Первый тур президентских выборов во Франции пройдет 23 апреля, второй запланирован на 7 мая. Согласно результатам опроса, фаворитом первого тура станет лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, набрав 24% голосов. Ее соперники - бывший министр экономики страны Эммануэль Макрон и экс-премьер Франсуа Фийон - получат 21% и 19% голосов соответственно.

Предвыборная программа Ле Пен содержит предложения о восстановлении "национального суверенитета" Франции, сокращении притока мигрантов в страну, пересмотре конституции и некоторых законов. Поэтому текущий расклад голосов беспокоит инвесторов. Это оказывает давление на позиции евро.

Аналитическая группа Report отмечает, что на политические процессы в Европе влияют не только выборы во Франции. Летом аналогичное событие ожидается и в Италии: "Именно поэтому удешевление евро неизбежно. Однако позиция правительства США, выступающего против сильного укрепления доллара, предотвратит резкое ослабление евро. В итоге курс пары евро/доллар в 2017 году будет двигаться в диапазоне 1,04-1,10 USD/EUR".