​Евро и золото стремительно дорожают

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ 20 августа на американском фондовом рынке индекс Dow Jones снизился на 2,06% и составил 16 990,69 пунктов, индекс S&P 500 - на 2,11% - до 2 035,73 пунктов, Nasdaq - на 2,82% - до 4 877,49 пунктов.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 снизился на 0,56% - до 6 367,89 пунктов, французский индекс CAC-40 - на 2,06% - до 4 783,55 пунктов, германский DAX - на 2,34% - до 10 432,19 пунктов.

Утром на COMEX стоимость унции золота выросла на 2,17% или 24,7 долларов и составила 1 162,60 долларов.

Курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,1281 (+1,3%). По информации Financial Times, тем самым курс евро достиг самой высокой за последние 7 недель отметки. Так, после 30 июня евро впервые превысило отметку 1,12 долларов и за последний месяц подорожало на 3,3%.