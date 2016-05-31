​Евро и золото на мировом рынке подешевели

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Последний понедельник мая в США считается нерабочим днем и посвящен памяти американских военнослужащих, погибших в войнах и вооруженных конфликтах (Decoration Day). В связи с этим 30 мая на американском фондовом рынке не отмечалось никаких изменений. Так, индекс Dow Jones остался на отметке 17 873,22 пункта, индекс S&P 500 - 2 099,06 пункта, Nasdaq - 4 933,50 пункта.

Как сообщает Report, в связи тем, что 30 мая в Англии считается нерабочим днем из-за празднования Spring Bank Holiday, индекс FTSE 100 не изменился и остался на отметке 6 270,79 пункта, французский индекс CAC-40 вырос на 0,32% - до 4 529,40 пункта, германский DAX - на 0,46% - до 10 333,23 пункта.

Утром на COMEX стоимость унции золота снизилась на 0,02% и составила 1 212,15 доллара. Курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,1134 (-0,17%).