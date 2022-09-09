О нас

Евро дорожает к доллару почти на 1% после заседания ЕЦБ

Евро дорожает к доллару почти на 1% после заседания ЕЦБ Курс евро к доллару поднимается в пятницу утром почти на 1%, рынки продолжают оценивать решение о повышении ключевой ставки Европейским центральным банком (ЕЦБ).
Финансы
9 сентября 2022 г. 09:09
Евро дорожает к доллару почти на 1% после заседания ЕЦБ

Курс евро к доллару поднимается в пятницу утром почти на 1%, рынки продолжают оценивать решение о повышении ключевой ставки Европейским центральным банком (ЕЦБ).

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс евро к доллару рос до 1,0075 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9994 доллара. Курс доллара к иене снижался до 142,72 иены со 144,09 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшался на 0,85%, до 108,77 пункта.

В четверг Европейский центробанк впервые повысил ставку на 75 базисных пунктов, теперь показатель составляет 1,25% годовых. Кроме того, ЕЦБ отметил, что ожидает дальнейшего повышения базовой ставки на следующих заседаниях.

Мировые центробанки склонны повышать свои ключевые ставки для борьбы с инфляцией. В частности, годовая инфляция в еврозоне по итогам августа ускорилась до нового рекорда в 9,1%, более 38% инфляции пришлись на рост стоимости энергии. Данные по США за август будут опубликованы на следующей неделе.

После решения ЕЦБ рынки более склонны ожидать аналогичного повышения Федеральной резервной системой (ФРС) США позднее в сентябре. По данным CME Group, 84% аналитиков закладывают повышение учетной ставки Федрезервом на 75 базисных пунктов, до 3-3,25% годовых. Днем ранее такую вероятность закладывали 78% экспертов. Летом ФРС уже дважды повышала ставку на 75 базисных пунктов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Микаил Джаббаров: Азербайджан обладает достаточным потенциалом, чтобы стать передовым IT-государством региона
Микаил Джаббаров: Азербайджан обладает достаточным потенциалом, чтобы стать передовым IT-государством региона
8 сентября 2022 г. 13:11
Латвийский депутат: Стратегическая значимость Азербайджана для Европы растет
Латвийский депутат: Стратегическая значимость Азербайджана для Европы растет
8 сентября 2022 г. 11:25
Мадат Гулиев: Изготовленная в Азербайджане новая техника для разминирования испытана в Карабахе
Мадат Гулиев: Изготовленная в Азербайджане новая техника для разминирования испытана в Карабахе
6 сентября 2022 г. 15:12
Родившиеся в Украине в период войны дети граждан Азербайджана получили гражданство
Родившиеся в Украине в период войны дети граждан Азербайджана получили гражданство
6 сентября 2022 г. 14:29
В Азербайджане вспышка респираторных инфекций ожидается в октябре-декабре
В Азербайджане вспышка респираторных инфекций ожидается в октябре-декабре
5 сентября 2022 г. 15:11
Глава военной администрации Кривого Рога: Линия фронта отброшена от города на 50 км
Глава военной администрации Кривого Рога: Линия фронта отброшена от города на 50 км
2 сентября 2022 г. 16:58
Азербайджанские полицейские на службе в городе Лачыне
ФотоАзербайджанские полицейские на службе в городе Лачыне
1 сентября 2022 г. 09:52
Анар Рафиев: После начала войны развозили терминалы Starlink в горячие точки Украины
Анар Рафиев: После начала войны развозили терминалы Starlink в горячие точки Украины
31 августа 2022 г. 13:30
Погибший в ДТП в Горанбое военнослужащий получит статус шехида
Погибший в ДТП в Горанбое военнослужащий получит статус шехида
29 августа 2022 г. 10:49
TIKA: Хотим принять участие в восстановлении Карабаха
TIKA: Хотим принять участие в восстановлении Карабаха
26 августа 2022 г. 11:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi