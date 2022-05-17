Еще одна компания в Азербайджане получила лицензию на валютообменную деятельность

Решением Правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) ООО Meta-Capital получило лицензию на осуществление деятельности по обмену валюты.

Решением Правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) ООО Meta-Capital получило лицензию на осуществление деятельности по обмену валюты.

Об этом Report сообщили в ЦБА.

Таким образом, количество компаний, получивших лицензии на осуществление валютообменной деятельности, достигло пяти: Eliko, Delta Capital, Zuhur, Bakı Mərkəzi Valyuta, Meta-Capital.

Meta-Capital была создана в марте этого года с уставным капиталом в 10 манатов. Законным представителем компании является Асланов Самир Мирмамед оглу.