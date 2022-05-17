О нас
Аудио новости

Еще одна компания в Азербайджане получила лицензию на валютообменную деятельность

Еще одна компания в Азербайджане получила лицензию на валютообменную деятельность Решением Правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) ООО Meta-Capital получило лицензию на осуществление деятельности по обмену валюты.
Финансы
17 мая 2022 г. 11:11
Еще одна компания в Азербайджане получила лицензию на валютообменную деятельность

Решением Правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) ООО Meta-Capital получило лицензию на осуществление деятельности по обмену валюты.

Об этом Report сообщили в ЦБА.

Таким образом, количество компаний, получивших лицензии на осуществление валютообменной деятельности, достигло пяти: Eliko, Delta Capital, Zuhur, Bakı Mərkəzi Valyuta, Meta-Capital.

Meta-Capital была создана в марте этого года с уставным капиталом в 10 манатов. Законным представителем компании является Асланов Самир Мирмамед оглу.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha bir şirkət valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə lisenziya alıb

Самое читаемое

Представитель Азербайджана вышел в финал Евровидения 2022
Представитель Азербайджана вышел в финал "Евровидения 2022"
13 мая 2022 г. 01:07
Украина стала победителем международного песенного конкурса Евровидение-2022
ВидеоУкраина стала победителем международного песенного конкурса "Евровидение-2022"
15 мая 2022 г. 03:03
Завершилось первое лунное затмение года
ВидеоЗавершилось первое лунное затмение года
16 мая 2022 г. 08:55
Завершился первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2022
Завершился первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2022
11 мая 2022 г. 01:38
Батальон ВСУ вышел на границы с Россией в Харьковской области
ФотоБатальон ВСУ вышел на границы с Россией в Харьковской области
16 мая 2022 г. 01:29
В Баку состоится фестиваль японской культуры
ФотоВ Баку состоится фестиваль японской культуры
11 мая 2022 г. 12:03
Начался «Бакинский марафон-2022» по инициативе Фонда Гейдара Алиева
ФотоНачался «Бакинский марафон-2022» по инициативе Фонда Гейдара Алиева
15 мая 2022 г. 10:32
Российские военные впервые сбросили фосфорные бомбы на Азовсталь
Российские военные впервые сбросили фосфорные бомбы на "Азовсталь"
15 мая 2022 г. 13:11
Рябков: Вступление Швеции и Финляндии в НАТО станет очередной ошибкой
Рябков: Вступление Швеции и Финляндии в НАТО станет очередной ошибкой
16 мая 2022 г. 11:09
Руслан Алиев: Нашу газовую сеть можно оценить в 7 баллов
Руслан Алиев: Нашу газовую сеть можно оценить в 7 баллов
11 мая 2022 г. 15:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi