ЕС планирует направить 17 млрд евро на инвестиции для стран "Восточного партнерства"

Европейский союз (ЕС) мобилизует 17 млрд евро на инвестиции для стран "Восточного партнерства" для развития более динамической экономики и общества в регионе.

Европейский союз (ЕС) мобилизует 17 млрд евро на инвестиции для стран "Восточного партнерства" для развития более динамической экономики и общества в регионе.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил комиссар Евросоюза по вопросам расширения и соседства Оливер Вархеи во время онлайн-конференции по вопросам реформ в Украине.

"Я сегодня нахожусь в Грузии, но рад, что могу присоединиться к вам через видеосвязь. Я занят передачей очень позитивного сообщения для стран "Восточного партнерства", в том числе для Украины, о новом существенном экономическом и инвестиционном плане для региона. Мы мобилизуем 17 млрд евро инвестиций для региона, для того, чтобы построить новые, более устойчивые и более динамические экономики и общества в регионе", – сказал он.

Ранее сообщалось, в ЕС подготовили план дальнейшего сотрудничества со странами "Восточного партнерства", который включает в себя развитие торговли, создание новых рабочих мест, инвестиции в инфраструктуру, усиление демократических институтов и верховенства права, поддержку "зеленого" и цифрового перехода, продвижение идей справедливого общества с гендерным равенством и инклюзивность.

В коммюнике детализировали, что эти цели подкрепляются инвестиционным планом в размере 2,3 млрд евро в виде грантов, гарантий и смешанных инструментов, с возможностью привлечь до 17 млрд евро публичных и частных инвестиций. Это должно способствовать восстановлению после эпидемии коронавируса и усилению устойчивости стран "Восточного партнерства" в долгосрочной перспективе.

Среди прочего, речь идет о поддержке малого и среднего бизнеса, строительстве или обновлении 3 тыс. км приоритетных дорог и железной дороги, борьбе с коррупцией, сокращении потребления электроэнергии на 20% в 250 тыс. домохозяйств, улучшении качества воды и воздуха, улучшении доступа к интернету, помощи с вакцинацией медработников, помощи общественным организациям и независимым медиа, возможности поездок для 70 тыс. студентов и исследователей.

Напомним, "Восточное партнерство" распространяется на шесть восточноевропейских соседей Евросоюза – Азербайджан, Беларусь, Армению, Грузию, Молдову и Украину.