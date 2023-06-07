Эльнур Алиев: В этом году в Азербайджане среднегодовая инфляция прогнозируется на уровне 10,4%

Учитывая меры, предпринятые Центральным банком Азербайджана (ЦБА) в направлении снижения инфляции, и шаги, предпринятые правительством, среднегодовая инфляция в этом году прогнозируется на уровне 10,4%.

Учитывая меры, предпринятые Центральным банком Азербайджана (ЦБА) в направлении снижения инфляции, и шаги, предпринятые правительством, среднегодовая инфляция в этом году прогнозируется на уровне 10,4%.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Эльнур Алиев на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Он отметил, что, согласно отчету Международного валютного фонда (МВФ), инфляция в мире прогнозируется на уровне 7%, а в развивающихся странах - 8,6%: "Вчера ЦБА озвучил показатель инфляции на этот год на уровне 8,9%. Это показатель за 12 месяцев. Мы же говорим о среднегодовой инфляции. Между ними нет никакого противоречия".

Напомним, что в 2022 году среднегодовая инфляция в Азербайджане составила 13,9%. Согласно предварительным оценкам правительства, представленным осенью 2022 года, среднегодовой прогноз инфляции в 2023 году составлял 6,9%.