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Эльнур Алиев: В этом году в Азербайджане среднегодовая инфляция прогнозируется на уровне 10,4%

Эльнур Алиев: В этом году в Азербайджане среднегодовая инфляция прогнозируется на уровне 10,4% Учитывая меры, предпринятые Центральным банком Азербайджана (ЦБА) в направлении снижения инфляции, и шаги, предпринятые правительством, среднегодовая инфляция в этом году прогнозируется на уровне 10,4%.
Финансы
7 июня 2023 г. 12:11
Эльнур Алиев: В этом году в Азербайджане среднегодовая инфляция прогнозируется на уровне 10,4%

Учитывая меры, предпринятые Центральным банком Азербайджана (ЦБА) в направлении снижения инфляции, и шаги, предпринятые правительством, среднегодовая инфляция в этом году прогнозируется на уровне 10,4%.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Эльнур Алиев на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Он отметил, что, согласно отчету Международного валютного фонда (МВФ), инфляция в мире прогнозируется на уровне 7%, а в развивающихся странах - 8,6%: "Вчера ЦБА озвучил показатель инфляции на этот год на уровне 8,9%. Это показатель за 12 месяцев. Мы же говорим о среднегодовой инфляции. Между ними нет никакого противоречия".

Напомним, что в 2022 году среднегодовая инфляция в Азербайджане составила 13,9%. Согласно предварительным оценкам правительства, представленным осенью 2022 года, среднегодовой прогноз инфляции в 2023 году составлял 6,9%.

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Версия на английском языке Deputy Minister: Annual inflation rate in Azerbaijan predicted at 10.4% in 2023
Версия на азербайджанском языке Elnur Əliyev: “Bu il Azərbaycanda orta illik inflyasiya 10,4 % səviyyəsində proqnozlaşdırılır”

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