Эльмар Мирсалаев: Единая Insurtech-платформа тюркских стран усилит позиции региона

Создание единой Insurtech-платформы между тюркскими государствами усилит позиции и конкурентоспособность региона на международном рынке.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Ассоциации страховщиков Азербайджана Эльмар Мирсалаев на саммите страховых технологий тюркских государств Insurtech-2025.

По его словам, процесс цифровизации страхового сектора должен быть плановым и последовательным, а не фрагментарным.

"Речь идет не о случайных шагах, а о стратегическом процессе, который должен опираться на модернизацию инфраструктуры, внедрение искусственного интеллекта, цифровизацию клиентского опыта, адаптацию правовых рамок и развитие регионального сотрудничества", - отметил он.

Мирсалаев подчеркнул, что облачные системы хранения данных, API-интеграции, микросервисная архитектура и информационная безопасность являются ключевыми элементами устойчивости страхового рынка.