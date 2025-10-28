Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Эльмар Мирсалаев: Единая Insurtech-платформа тюркских стран усилит позиции региона

    Финансы
    28 октября, 2025
    • 12:46
    Эльмар Мирсалаев: Единая Insurtech-платформа тюркских стран усилит позиции региона

    Создание единой Insurtech-платформы между тюркскими государствами усилит позиции и конкурентоспособность региона на международном рынке.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Ассоциации страховщиков Азербайджана Эльмар Мирсалаев на саммите страховых технологий тюркских государств Insurtech-2025.

    По его словам, процесс цифровизации страхового сектора должен быть плановым и последовательным, а не фрагментарным.

    "Речь идет не о случайных шагах, а о стратегическом процессе, который должен опираться на модернизацию инфраструктуры, внедрение искусственного интеллекта, цифровизацию клиентского опыта, адаптацию правовых рамок и развитие регионального сотрудничества", - отметил он.

    Мирсалаев подчеркнул, что облачные системы хранения данных, API-интеграции, микросервисная архитектура и информационная безопасность являются ключевыми элементами устойчивости страхового рынка.

