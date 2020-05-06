​Эльман Рустамов рассказал, когда начнется возвращение вкладов

© Report/ Firi Salim — Эльман Рустамов https://report.az/storage/news/6c864ec71e69dcb858710e64bf837df7/3eaa27f2-0f86-4800-ab7a-abc1bde62ad0_292.jpg

"В Amrah Bank, Atabank, AGBank и NBC Bank хранятся вклады населения на сумму примерно 680 млн манатов".

Как передает Report, об этом в эфире телеканала REAL заявил председатель Центробанка Азербайджана Эльман Рустамов.

"Азербайджанский фонд страхования вкладов начал необходимые процедуры для возврата вкладов, у них есть некоторые средства. Хотя для начала выплат предусмотрено 3 месяца, но возвращение средств, вероятно, начнется 1 июня. Эти средства будут переведены в стабильные банки. Тем самым мы вернем эти средства экономике и создадим потенциал для кредитования, и люди будут использовать этот потенциал", - сказал он.