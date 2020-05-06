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Эльман Рустамов рассказал, когда начнется возвращение вкладов

​Эльман Рустамов рассказал, когда начнется возвращение вкладов

© Report/ Firi Salim — Эльман Рустамов

"В Amrah Bank, Atabank, AGBank и NBC Bank хранятся вклады населения на сумму примерно 680 млн манатов".

Как передает Report, об этом в эфире телеканала REAL заявил председатель Центробанка Азербайджана Эльман Рустамов.

"Азербайджанский фонд страхования вкладов начал необходимые процедуры для возврата вкладов, у них есть некоторые средства. Хотя для начала выплат предусмотрено 3 месяца, но возвращение средств, вероятно, начнется 1 июня. Эти средства будут переведены в стабильные банки. Тем самым мы вернем эти средства экономике и создадим потенциал для кредитования, и люди будут использовать этот потенциал", - сказал он.

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