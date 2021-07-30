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Эльман Рустамов: Антиинфляционные меры продолжаются

Эльман Рустамов: Антиинфляционные меры продолжаются Годовая инфляция в Азербайджане в этом году, согласно прогнозам, будет близка к верхней границе целевого диапазона (4%).
Финансы
30 июля 2021 г. 12:39
Эльман Рустамов: Антиинфляционные меры продолжаются

Годовая инфляция в Азербайджане в этом году, согласно прогнозам, будет близка к верхней границе целевого диапазона (4%).

Как передает Report, об этом сообщил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов на онлайн пресс-конференции.

"В рамках монетарной политики продолжаются антиинфляционные меры. После последнего решения ЦБА по учетной ставке была зафиксирована дефляция в 0,5%", - отметил он.

Э.Рустамов также предположил, что к концу года цены на нефть на мировом рынке могут составить 65 долларов США за баррель.

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Версия на азербайджанском языке Elman Rüstəmov: "Antiinflyasiya şəraiti qorunur"

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