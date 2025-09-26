Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Елена Кондратенко: В работе международных кастодиальных агентств наблюдаются проблемы

    В работе международных кастодиальных агентств наблюдаются серьезные проблемы.

    Как сообщает Report, об этом заявила начальник управления Национального статистического комитета Беларуси Елена Кондратенко на III Международном статистическом форуме в Баку.

    По ее словам, опыт взаимодействия с кастодиальными агентствами показывает, что при валидации данных выявляются несоответствия.

    "Причины этих несоответствий в корректировке национальных данных агентствами с применением коэффициентов и экспертных оценок, использование ненадежных источников, различия в методиках расчета и сроках обновления данных. Это приводит к размещению недостоверной информации и формированию необъективных рейтингов", - отметила Кондратенко.

    При этом она подчеркнула, что статистика Беларуси строится на международных принципах и строгих процедурах, что обеспечивает высокое качество данных.

    "В прошлом году широкомасштабное сравнение с глобальной базой данных ООН выявило несоответствия по ряду показателей. Однако наша тщательная работа показала, что в большинстве случаев это касается примерно 20% данных по Беларуси, различия связаны именно с использованием кастодиальными агентствами экспертных оценок и ненадежных источников", - добавила Кондратенко.

    По ее словам, в списке национальных индикаторов по Целям устойчивого развития в Беларуси сегодня 246 показателей, из которых 174 соответствуют глобальным: "Доступность данных в республике достигает 95%, а по ряду целей - 100%".

