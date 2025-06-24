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Елена Бахмутова: Каспийский регион и Центральная Азия могут стать центром цифровых финансов

Елена Бахмутова: Каспийский регион и Центральная Азия могут стать центром цифровых финансов 111
Финансы
24 июня 2025 г. 10:34
Елена Бахмутова: Каспийский регион и Центральная Азия могут стать центром цифровых финансов

Совместные инициативы, такие как трансграничные инновационные хабы, а также открытый диалог между центральными банками Азербайджана и Казахстана и частным сектором - способны превратить Каспийский регион и Центральную Азию в динамичный центр цифровых финансов.

Как передает Report, об этом заявила председатель совета Ассоциации финансистов Казахстана Елена Бахмутова в ходе финансово-технологической выставки Fintex Summit 2025, проходящей в Баку.

“Наши страны объединяют не только география, но и дух инноваций, устойчивости и партнерства. Мы находимся на стыке Востока и Запада, традиций и технологий. И финтех сегодня - одна из самых мощных движущих сил трансформации наших экономик”, - заявила Е. Бахмутова.

Она подчеркнула, что Казахстан, как и Азербайджан, видит в финтехе инструмент расширения финансовой доступности, упрощения повседневных операций и повышения прозрачности в государственном и частном секторах.

“Опыт Казахстана отражает те же процессы, которые происходят в Азербайджане и по всему региону. Финансовые технологии не только ускоряют развитие, но и открывают людям новые возможности”, - отметила она.

По словам Е. Бахмутовой, синергия между государством и финтех-экосистемой способствует инновациям, одновременно обеспечивая стабильность и укрепляя доверие к системе.

“Изучая следующую волну цифровых финансов, важно помнить: цель инноваций - не просто технологическая новизна, а реальный эффект. Будь то цифровые платформы, трансграничные платежи или децентрализованные технологии - наш фокус должен оставаться на создании реальных решений для реальных потребностей”, - подчеркнула она.

При этом, как отметила Е. Бахмутова, у каждой страны - свой путь цифрового развития, определяемый культурой, нормативной средой, инфраструктурой и поведением потребителей.

“Финтех - не универсальная модель. Но у нас есть общая цель - повышение доступности финансовых услуг, повышение эффективности и укрепление доверия”, - резюмировала председатель совета.

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Версия на английском языке Elena Bakhmutova: Caspian region, Central Asia may become center for digital finance
Версия на азербайджанском языке Yelena Baxmutova: “Xəzər və Mərkəzi Asiya regionu rəqəmsal maliyyənin mərkəzinə çevrilə bilər”

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