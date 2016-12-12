Эльман Рустамов: Ведется работа по полному переходу на режим "плавающего курса"

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Сейчас ведутся работы по полному переходу на режим "плавающего курса" и в скором времени программа будет представлена общественности. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель Центробанка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов.

По словам Э.Рустамова, распространенная информация о том, что денежные средства сосредоточены в руках определенных чиновников, не соответствует действительности: "Полный переход на режим "плавающего курса" требует урегулирования макроэкономических и структурных проблем. Мы уже перешли на режим "плавающего курса" вначале года. С февраля ЦБА не продает свои средства на валютных аукционах. На рынке существует большой дисбаланс между спросом и предложением".