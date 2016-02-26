Эльман Рустамов: Очередная девальвация маната не ожидается

Баку. 26 февраля.REPORT.AZ/ Очередная девальвация маната не ожидается, и, как мы видим, идет процесс укрепления маната. Как передает Report, об этом заявил журналистам председатель правления Центробанка Азербайджана Эльман Рустамов.

Он отметил, что на данный момент ведутся переговоры с Фондом страхования вкладов, и Центробанк планирует выделить кредит данной организации: "Я не думаю, что процентная ставка по выделенным средствам превысит учетную ставку".