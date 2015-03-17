​Эльман Рустамов: Ни один банк в Азербайджане не закроется

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Центральный банк Азербайджана (ЦБА) заключил частные контракты с коммерческими банками, не выполнившими минимальных требований, связанных с объемом капитала.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦБА Эльман Рустамов. По его словам, ни один банк не закроется и все банки будут действовать по-прежнему.

Э.Рустамов также обратился к банкам: "По мере возможности банки должны снизить процентные ставки. Кредиты выдаются народу, и вклады также вносятся народом. За счет их доходов можно снизить процентные ставки. Хочу обратиться к банкам, чтобы они снизили проценты за счет доходов".

"Банкам оказана помощь и им выданы средства в манатах. Процент защищенных сбережений увеличен и направлен на обеспечение дополнительных доходов населения. Это выгодно банкам, они обеспечивают устойчивость сбережений", - заявил председатель Центробанка.

В то же время Э.Рустамов отметил о намерении ЦБА повысить сумму ипотечных кредитов: "Наша цель заключается в применении ипотечного кредитования в регионах, создании механизма обеспечения молодых семей ипотечными кредитами".

Председатель ЦБА сказал о проведении работы, направленной на создание механизма дешевого кредитования для желающих увеличить экспорт.