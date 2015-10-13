​Эльман Рустамов: Банковский сектор при самом плохом развитии сценария сохранит платежеспособность

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ С начала года по рекомендации Центробанка было реструктурировано около 110 тыс. кредитов. Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центробанка Эльман Рустамов на заседании Милли Меджлиса 13 октября в ходе обсуждений проекта бюджета на будущий год.

По его словам, это служит смягчению долгового бремени населения: "Некоторые банки продлевают сроки, не накладывая проценты. Считаю, что банки должны проявлять большую активность в данном процессе".

Он отметил, что сейчас банки продолжают кредитование экономики: "В течение года выдано кредитов в размере 7,5 млрд. манатов, в том числе, бизнес-кредитов на 5 млрд. Доля проблемных кредитов в общем кредитном портфеле составляет 6,5%".

Э.Рустамов сообщил, что адекватность капитала равна 17%, хотя по международным стандартам этот показатель должен быть 8%: "Совокупный капитал банковского сектора за последний год вырос в 2 раза - до 4,2 млрд. манатов.

Требование ликвидности превышает в 2 раза. Стресс-тесты показывают, что банковский сектор при самом плохом развитии сценария сохранит платежеспособность".

По его словам, средства, которые получит Международный банк Азербайджана, станут причиной снижения процентных ставок: "Проводятся соответствующие меры по приватизации принадлежащей государству части пакета акций Международного банка Азербайджана. В рамках реабилитационных мер полученные МБА средства позволят увеличить объем кредитования, снизить процентные ставки, подключиться к социально-экономическим программам, в том числе, ипотечному кредитованию".