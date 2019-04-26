​Эльман Рустамов: Азербайджанский манат полностью "гигиеничен"

На сегодняшний день в Азербайджане в обращении находится 213 млн единиц денежных знаков.
Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил председатель Центробанка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов.
По его словам, из них 45% купюр низкого номинала: "Из-за частого использования банкноты достоинством 1, 5 и 10 манатов изнашиваются на 80% в течение первого года. Хочу отметить, что азербайджанский манат полностью гигиеничен и на 100% состоит из хлопка. В настоящее время изучается вопрос по замене банкнот низкого номинала на деньги из других материалов. Стоит вопрос, примет ли это население" , - сказал Рустамов.
Vüsal NəbiyevАвтор новости