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    Экспорт фруктов и овощей в Азербайджане увеличился на 62%, импорт снизился на 10%

    Импорт заменен экспортом
    © Report

    Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ За январь-июль этого года объем экспорта фруктов и овощей в Азербайджане достиг 287 843 тонн. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 62,4%.

    За отчетный период доходы Азербайджана от экспорта фруктов и овощей увеличились на 42,4% и достигли 253,66 млн долларов. Отметим, что эта продукция имела долю 4,1% в общем объеме экспорта.

    Что же касается импорта фруктов и овощей, здесь наблюдается спад.

    Так, за 7 месяцев в страну поставлено 180 013 тонн фруктов и овощей, что на 10% меньше по сравнению с прошлым годом. Расходы на импорт этой продукции уменьшились всего на 0,1% и составили 81,204 млн. долларов. Отметим, что доля фруктов и овощей в общем объеме импорта составила 1,9%.

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