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Азербайджан и Словакия могут подписать Совместную декларацию о стратегическом партнерстве

Азербайджан и Словакия могут подписать Совместную декларацию о стратегическом партнерстве Азербайджан и Словакия рассматривают возможность подписания Совместной декларации о стратегическом партнерстве.
Финансы
7 мая 2024 г. 10:05
Азербайджан и Словакия могут подписать Совместную декларацию о стратегическом партнерстве

Азербайджан и Словакия рассматривают возможность подписания Совместной декларации о стратегическом партнерстве.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на Азербайджано-словацком бизнес-форуме в Баку.

Министр подчеркнул, что за последние годы предприняты важные усилия по укреплению двусторонних отношений: "Наша правовая база расширилась, подписаны 11 двусторонних документов. В октябре 2021 года подписано соглашение об экономическом сотрудничестве между правительствами Азербайджана и Словацкой Республики, охватывающее промышленность, строительство, транспорт, логистику, продвижение инвестиций, энергетику и другие области".

Джаббаров также отметил, что данное соглашение создало прочную основу для экономического партнерства между двумя странами.

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Версия на английском языке Azerbaijan and Slovakia may sign Joint Declaration on Strategic Partnership
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Slovakiya strateji tərəfdaşlıq haqqında Birgə Bəyannamə imzalaya bilər

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