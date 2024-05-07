Азербайджан и Словакия могут подписать Совместную декларацию о стратегическом партнерстве

Азербайджан и Словакия рассматривают возможность подписания Совместной декларации о стратегическом партнерстве.

Азербайджан и Словакия рассматривают возможность подписания Совместной декларации о стратегическом партнерстве.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на Азербайджано-словацком бизнес-форуме в Баку.

Министр подчеркнул, что за последние годы предприняты важные усилия по укреплению двусторонних отношений: "Наша правовая база расширилась, подписаны 11 двусторонних документов. В октябре 2021 года подписано соглашение об экономическом сотрудничестве между правительствами Азербайджана и Словацкой Республики, охватывающее промышленность, строительство, транспорт, логистику, продвижение инвестиций, энергетику и другие области".

Джаббаров также отметил, что данное соглашение создало прочную основу для экономического партнерства между двумя странами.