Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.05.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,03% - до 1,8303 маната, курс рубля повысился на 0,5% - до 0,0186 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8303
|
1 Российский рубль
|
0,0186
|
1 Австралийский доллар
|
1,1229
|
1 Аргентинское песо
|
0,0019
|
1 Белорусский рубль
|
0,5195
|
1 Бразильский реал
|
0,3349
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0918
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1252
|
1 Чешская крона
|
0,0732
|
100 Чилийских песо
|
0,1827
|
1 Китайский юань
|
0,2356
|
1 Датская крона
|
0,2454
|
1 Грузинский лари
|
0,6348
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2173
|
1 Индийская рупия
|
0,0204
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1341
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0106
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1570
|
1 Швейцарский франк
|
1,8740
|
1 Израильский шекель
|
0,4576
|
1 Канадский доллар
|
1,2428
|
1 Кувейтский динар
|
5,5285
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0039
|
1 Киргизский сом
|
0,0192
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0019
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3586
|
1 Мексиканское песо
|
0,1007
|
1 Молдавский лей
|
0,0964
|
1 Египетский фунт
|
0,0355
|
1 Норвежская крона
|
0,1566
|
100 Узбекских сумов
|
0,0134
|
1 Польский злотый
|
0,4248
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2568
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2483
|
1 Турецкая лира
|
0,0526
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0525
|
1 Таджикский сомони
|
0,1553
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0432
|
100 Японских йен
|
1,1007
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0220
|
Золото (1 унция)
|
3948,5135
|
Серебро (1 унция)
|
46,4851
|
Платина (1 унция)
|
1640,0750
|
Палладиум (1 унция)
|
1673,2420