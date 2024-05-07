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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.05.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.05.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
7 мая 2024 г. 09:27
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.05.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,03% - до 1,8303 маната, курс рубля повысился на 0,5% - до 0,0186 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8303

1 Российский рубль

0,0186

1 Австралийский доллар

1,1229

1 Аргентинское песо

0,0019

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3349

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0918

100 Вон Республики Корея

0,1252

1 Чешская крона

0,0732

100 Чилийских песо

0,1827

1 Китайский юань

0,2356

1 Датская крона

0,2454

1 Грузинский лари

0,6348

1 Гонконгский доллар

0,2173

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,1341

100 Индонезийских рупий

0,0106

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1570

1 Швейцарский франк

1,8740

1 Израильский шекель

0,4576

1 Канадский доллар

1,2428

1 Кувейтский динар

5,5285

1 Казахстанский тенге

0,0039

1 Киргизский сом

0,0192

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3586

1 Мексиканское песо

0,1007

1 Молдавский лей

0,0964

1 Египетский фунт

0,0355

1 Норвежская крона

0,1566

100 Узбекских сумов

0,0134

1 Польский злотый

0,4248

1 Сингапурский доллар

1,2568

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2483

1 Турецкая лира

0,0526

1 Тайваньский доллар

0,0525

1 Таджикский сомони

0,1553

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0432

100 Японских йен

1,1007

1 Новозеландский доллар

1,0220

Золото (1 унция)

3948,5135

Серебро (1 унция)

46,4851

Платина (1 унция)

1640,0750

Палладиум (1 унция)

1673,2420
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (07.05.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (07.05.2024)

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