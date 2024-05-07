Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.05.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.05.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,03% - до 1,8303 маната, курс рубля повысился на 0,5% - до 0,0186 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8303 1 Российский рубль 0,0186 1 Австралийский доллар 1,1229 1 Аргентинское песо 0,0019 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3349 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0918 100 Вон Республики Корея 0,1252 1 Чешская крона 0,0732 100 Чилийских песо 0,1827 1 Китайский юань 0,2356 1 Датская крона 0,2454 1 Грузинский лари 0,6348 1 Гонконгский доллар 0,2173 1 Индийская рупия 0,0204 1 Британский фунт стерлингов 2,1341 100 Индонезийских рупий 0,0106 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1570 1 Швейцарский франк 1,8740 1 Израильский шекель 0,4576 1 Канадский доллар 1,2428 1 Кувейтский динар 5,5285 1 Казахстанский тенге 0,0039 1 Киргизский сом 0,0192 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3586 1 Мексиканское песо 0,1007 1 Молдавский лей 0,0964 1 Египетский фунт 0,0355 1 Норвежская крона 0,1566 100 Узбекских сумов 0,0134 1 Польский злотый 0,4248 1 Сингапурский доллар 1,2568 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2483 1 Турецкая лира 0,0526 1 Тайваньский доллар 0,0525 1 Таджикский сомони 0,1553 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0432 100 Японских йен 1,1007 1 Новозеландский доллар 1,0220 Золото (1 унция) 3948,5135 Серебро (1 унция) 46,4851 Платина (1 унция) 1640,0750 Палладиум (1 унция) 1673,2420 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (07.05.2024)