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Эксперты ждут роста евро к доллару в связи с решением ЕЦБ по базовой ставке

Эксперты ждут роста евро к доллару в связи с решением ЕЦБ по базовой ставке Курс евро к доллару в пятницу утром растерял рост четверга, связанный с решением Европейского центрального банка (ЕЦБ) повысить ставку, при этом по итогам недели может показать положительную динамику.
Финансы
22 июля 2022 г. 09:54
Эксперты ждут роста евро к доллару в связи с решением ЕЦБ по базовой ставке

Курс евро к доллару в пятницу утром растерял рост четверга, связанный с решением Европейского центрального банка (ЕЦБ) повысить ставку, при этом по итогам недели может показать положительную динамику.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс евро к доллару снизился до 1,0181 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0228 доллара, курс доллара к йене вырос до 137,84 иены со 137,37 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) вырос на 0,09%, до 107 пунктов.

В четверг ЕЦБ повысил базовую процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов — до 0,5% годовых с нулевого уровня, что стало первым повышением с 2011 года. ЕЦБ также сообщил, что считает уместным дальнейшую нормализацию своих процентных ставок на следующих заседаниях.

Евро подорожал к доллару на 0,5% в четверг на решении регулятора повысить ставку сразу на 50 базисных пунктов, при этом европейская валюта может показать недельный рост после трех недель снижения подряд. За это время евро подорожал на 1%, что может стать самым сильным ростом с мая.

На следующей неделе рынки ожидают заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, 70% аналитиков прогнозируют увеличение ставки регулятором на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5%, 30% аналитиков закладывают повышение сразу на 100 базисных пунктов, до 2,5-2,75%.

Также в следующий четверг станет известна первая оценка по динамике ВВП США за второй квартал. Аналитики полагают, что экономика страны во втором квартале выросла на 0,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) после снижения на 1,6% в первом квартале.

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