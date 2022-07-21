ЕЦБ повысил базовую ставку впервые с 2011 года

Европейский центробанк (ЕЦБ) впервые с 2011 года резко повысил базовую ставку.

Европейский центробанк (ЕЦБ) впервые с 2011 года резко повысил базовую ставку.

Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Регулятор сразу повысил ставку на 50 базисных пунктов - до 0,5%.

"Совет управляющих решил поднять три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 50 базисных пунктов. Соответственно, процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальной кредитной линии и депозитной линии будут увеличены до 0,5%, 0,75% и 0,00% соответственно с 27 июля 2022 года", — говорится в сообщении.

В нем говорится о том, что Совет управляющих намерен продолжать реинвестировать в полном объеме основные платежи по ценным бумагам с наступающим сроком погашения, приобретенным в рамках APP, в течение длительного периода времени после даты, когда он начнет повышать ключевые процентные ставки ЕЦБ. "Это будет происходить до тех пор, пока необходимо поддержать достаточные условия ликвидности и соответствующей денежно-кредитной политики", — отметил регулятор.

Кроме того, принято решение реинвестировать основные выплаты по ценным бумагам с погашением, приобретенным в рамках программы PEPP, по крайней мере, до конца 2024 года.