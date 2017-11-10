Эксперты: Валюты развивающихся стран упадут с ростом процентных ставок ФРС

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Инвесторы посчитали за удачу продолжение позитивной тенденции на мировых финансовых рынках и начали выводить средства из финансовых активов развивающихся стран. Аналитическая группа Report отмечает, что увеличение учетной ставки, которое Федрезевр планирует осуществить 4 раза в течение декабря и 2018 года, ускорило выход инвесторов из активов развивающихся стран.

В последние пять дней давление на валюты развивающихся стран усилилось, в результате чего масштабы падения турецкой лиры за последний месяц увеличились до 7%. За этот же период мексиканский песо, бразильский реал, колумбийский песо и южноафриканский ранд просели каждый на 3%, а российский рубль потерял 1,6%, несмотря на подорожание нефти до 65 долларов за баррель.

Руководитель отдела стратегии на рынках Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки Луис Коста полагает, что валюты развивающихся стран выглядят очень неустойчиво: "Их ослабление происходило несмотря на рекордно низкую волатильность и сохранение тяги к рисковым активам на развитых рынках, что весьма озадачивает инвесторов".

Высокодоходные валюты развивающихся стран "гиперчувствительны" к динамике процентных ставок США, даже несмотря на восстановление цен на сырье, отмечает Стивен Джен из Eurizon SLJ Capital, и они станут первыми костяшками домино, которые упадут, когда процентные ставки вырастут.

Ухудшение ситуации с ликвидностью на мировых рынках также оказывает негативное влияние на сегмент развивающихся рынков, добавляют в руководстве BNP Paribas.